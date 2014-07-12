Порошенко едет на финал чемпионата мира по футболу в Бразилии
Президент Украины Петр Порошенко принял приглашение принять участие в финале Кубка мира по футболу в Рио-де-Жанейро 13 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Бразилии Дилма Руссефф.
По словам спикера, украинский и российский лидеры Петр Порошенко и Владимир Путин будут присутствовать на специальном обеде, организованном руководством Бразилии в честь завершения чемпионата мира по футболу для гостей из-за рубежа.
об этом пишет "Радио Свобода".
Кроме того, президент России Владимир Путин будет среди гостей финала Чемпионата еще и как «хозяин» следующего мундиаля, он примет участие в церемонии передачи права проведения Чемпионата мира по футболу от Бразилии России.
На встрече в Бразилии с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин обсудит ситуацию в Украине. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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«Отдельная встреча (Путина и Меркель - ред.) запланирована, она готовится», - сказал Песков.
По его словам, лидеры Германии и России обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине. Примет ли участие в этом разговоре украинский лидер, не сообщается.
Ангела Меркель посетит Бразилию, чтобы посмотреть финальный матч, в котором сборная ее страны будет бороться с командой Аргентины.