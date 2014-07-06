СБУ задержала террористов, которые обстреливали силы АТО под Славянском

Вчера Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины в ходе специальной операции на территории Славянского района Донецкой области была ликвидирована террористическая группа боевиков, которая совершала вооруженные нападения на военнослужащих АТО и уничтожала украинскую военную технику.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время спецоперации задержаны четыре члена этой группы, действовавшей в тылу сил АТО, ее вожак по кличке «Кочегар» – Невара Евгений Васильевич, 01.04.1967 г.р., и Быстрицкий Владимир Сергеевича, 12.01.1979 г.р. по кличке «Архар».

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Тактика действий указанной группы заключалась в организации засад на колонны украинской военной техники. Установлено, что указанная террористическая группа на территории Славянского района осуществила ряд террористических актов, в частности, уничтожила 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобилей «Урал» и «Хаммер» Вооруженных Сил Украины. Эти террористы причастны к нападениям с использованием автоматического стрелкового оружия и гранатометов на военнослужащих сил АТО, в результате чего погибли и получили ранения десятки украинских военнослужащих. Установлено, что именно эти боевики взорвали железнодорожный путь на перегоне станций Букино-Святогорск. Свои преступные действия бандиты фиксировали на видео для отчета перед своими российскими вожаками.

Противоправная деятельность преступников высоко оценивалась кураторами из Российской Федерации: «Кочегар» и члены его группы получали значительные денежные вознаграждения за уничтожение украинских силовиков и боевой техники.

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Так, 28 июня «Кочегар» и «Архар» приказом Стрелкова (Гиркина), известного как «Стрелок», награждены наградами Российской Федерации – «Георгиевским крестом ІV класса». Награды террористам вручал лично «Стрелок» в своем штабе в г .Славянске.

В ходе проведения спецоперации у террористов изъято автоматическое оружие, снайперская винтовка, реактивный противотанковый гранатомет, ручной противотанковый гранатомет, гранаты, тепловизор, боеприпасы и взрывчатка.

Сейчас осуществляются мероприятия по выявлению местонахождения, задержания и привлечения к уголовной ответственности других участников террористической группы.