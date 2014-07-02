В Славянске остановился хлебозавод

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В Славянске продолжаются боевые действия, в результате которых повреждена подстанция 110 кВ «Славянск Северный». Это привело к обесточиванию города и остановке работы хлебозавода. Для обеспечения жителей города необходимо в сутки 12 тонн хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Краматорске террористы обстреляли частный сектор из «Града» - СМИБыла повреждена и подстанция в Торезе, обеспечивающая электроснабжение города. В результате бомбардировки населенный пункт был временно обесточен. На данный момент электроснабжение восстановлено.