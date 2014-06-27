Генсек НАТО приветствует подписание соглашений об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Расмуссена.

«Я приветствую подписание соглашений об ассоциации между ЕС и Украиной, Грузией и Молдовой. Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли значительно углубят политические и экономические связи между ЕС и тремя восточными партнерами», - заявил Расмуссен.

По его словам, эти соглашения сделают свой вклад в консолидацию свободы, стабильности и благосостояния Европы.

«Они позволят более тесно сотрудничать над усилением верховенства права, проведением судебных реформ, борьбой с коррупцией, гарантировать основные права и свободы человека», - подчеркнул генсек НАТО.