Генсек НАТО приветствует подписание соглашений об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой
16:25, 27 июня 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствует подписание соглашений об ассоциации Европейского Союза с Украиной, Грузией и Молдовой.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Расмуссена.
«Я приветствую подписание соглашений об ассоциации между ЕС и Украиной, Грузией и Молдовой. Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли значительно углубят политические и экономические связи между ЕС и тремя восточными партнерами», - заявил Расмуссен.
По его словам, эти соглашения сделают свой вклад в консолидацию свободы, стабильности и благосостояния Европы.
«Они позволят более тесно сотрудничать над усилением верховенства права, проведением судебных реформ, борьбой с коррупцией, гарантировать основные права и свободы человека», - подчеркнул генсек НАТО.
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