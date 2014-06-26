В Луганске по требованию ЛНР отключены все уличные веб-камеры

Как сообщил УНИАН представитель Луганской областной государственной администрации, руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) потребовало от провайдера отключить камеры, которых в городе насчитывается более 15. После этого, вечером в среду система веб-камер прекратила работу на неопределенный срок.

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Рано утром 25 июня уличные веб-камеры зафиксировали очередную колонну военной техники, двигающуюся по центру Луганска.