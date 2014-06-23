В Луганске террористы похитили главу облорганизации ВО «Просвита»
23:15, 23 июня 2014Общество
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В Луганске террористы похитили главу облорганизации ВО «Просвита» им. Т. Шевченко Владимира Семистягу.
REUTERS
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН коллеги Семистяги в Донецке, члены «Просвиты», которые еще вчера, 22 июня, с ним тесно сотрудничали.
По их словам, Семистягу задержали и бросили в подвал СБУ Луганска.
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«Он позвонил сам уже из СБУ и сказал, чтобы сотрудники отдали вооруженным террористам все, что есть в офисе Луганской облорганизации «Просвита». Скорее всего, его заставили это сделать», - объяснили коллеги.
Потом связь с Семистягой оборвалась и на телефонные звонки он перестал отвечать.
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