Боевики ездят из города в город на той же технике, чтобы казалось, что ее много - СНБО
Новая техника не пересекала границу Украины и России, а боевики ездят на уже полученной технике по разным городам, чтобы поднять боевой дух.
Об этом на брифинге в среду сообщил пресс-секретарь СНБО Владимир Чеповой, передает Украинская правда.
"Есть точная информация, что границу никакая техника не пересекала", - заверил он.
"Эта техника, которая зафиксирована, по предварительной информации, это та же техника, которая ездит и по других городах для подъема боевого духа террористов и диверсантов", - заявил Чеповой.
Читайте такжеВ Донецкой области возле Дмитровки зафиксировано 5 танков, 7 БТРов и грузовики с боевиками - СНБООн пояснил, что среди террористов циркулирует информация о том, что у них якобы есть много техники, в том числе бронированной, и им надо поддерживать эти слухи.
Как известно, в ночь на среду в районе Автовокзала в Луганске зафиксировали колонну тяжелой техники, включая танки.