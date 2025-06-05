С начала года украинцы приобрели более 4,2 тысячи новых электрических авто.

В мае в Украине реализовали 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Соответствующие данные приводит профильный портал УкрАвтопром.

Таким образом, если сравнивать с маем прошлого года спрос на новые электрические авто увеличился на 93%. Если сравнивать с апрелем 2025-го, рост составил 35%.

Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались легковые авто (1238 единиц). Если говорить о коммерческих электромобилях, то было реализовано всего 19 авто.

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ТОП-10 новых электромобилей мая:

Volkswagen ID. UNYX - 254 единицы;

BYD Song Plus EV - 210;

Honda eNS1 - 188;

BYD Sea Lion 07 - 61;

Zeekr 7X - 55;

Zeekr 001 - 52;

Audi Q4 e-tron - 52;

Honda M-NV - 44;

Volkswagen ID.4 - 34;

BYD Yuan Plus - 28.

Отметим, что всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тысячи новых электрических авто. Это на 5% больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го.

Рынок электромобилей - советы специалистов

Недавно эксперты назвали наиболее надежные подержанные электрические авто. Тем, кто хочет получить баланс надежности и стоимости, стоит обратить внимание на такие модели как Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Nissan Ariya, Genesis GV60 и BMW i4. В списке нашлось место и для "бюджетной" Tesla Model 3.

А еще ранее автомобильные эксперты определили лучшую модель электромобиля. По их словам, лучшим электрокаром является Renault 5 - возрождение модели, которую начали выпускать еще в 70-е годы.

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