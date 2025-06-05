Легенда Голливуда откровенно ответил, каково быть отцом в таком возрасте.

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро откровенно рассказал о том, как в свой 81 год воспитывает двухлетнюю дочь Джиа вместе с Тиффани Чен. Он назвал свой главный принцип, которого придерживается, пишет The Independent со ссылкой на интервью актера Entertainment Tonight.

"Главное - это поддержка. Пока дети не причиняют себе вреда и не делают ничего разрушительного, их нужно поддерживать, без условий, - отметил актер. - Даже если ты с чем-то не согласен или не разделяешь их выбор - ты все равно должен быть рядом. И они должны знать, что ты их поддерживаешь. Всегда".

Отвечая на вопрос, каково быть отцом в таком возрасте, Де Ниро сказал:

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"Она - источник радости. Сейчас ей два года, и, конечно, по мере взросления все меняется… Но это всегда чудесно. Чистая радость, что тут скажешь".

Как известно, кроме Джиа, у Де Ниро шестеро детей от предыдущих отношений. С первой женой Дианной Эбботт он воспитывал дочь Дрену (57 лет) и сына Рафаэля (48 лет). В 1995 году у него появились близнецы Джулиан и Аарин (29 лет) от бывшей жены Туки Смит. Также он является отцом Эллиота (26 лет) и Хелен Грейс (12 лет) от экс-супруги Грейс Хайтауэр.

Когда у актера спросили, как бы его дети описали его как отца, он ответил, что каждый дал бы разный ответ:

"О, Боже, у всех был бы свой взгляд. Семья - это очень сложно… Я стараюсь делать все, что могу. Надеюсь, они будут счастливы".

Напомним, ранее стало известно, что 29-летний сын Роберта Де Ниро стал женщиной и рассказал о трансгендерном переходе.

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