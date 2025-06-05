В ВВС США назвали украинские атаки "моментом пробуждения".

Недавние удары беспилотников Украины по авиабазам в глубине России показали американской армии, что у нее есть свои собственные уязвимые места перед лицом подобных атак.

Как пишет The Hill, министр армии США Дэниел Дрисколл сказал, что украинская операция "Паутина" демонстрирует, насколько огромный ущерб может нанести дешевое, легкодоступное оружие в правильных руках.

"Ценой всего лишь в десятки тысяч долларов Украина нанесла ущерб в миллиарды долларов, потенциально отбросив возможности бомбардировщиков России на годы назад. Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить устоявшуюся динамику власти", — сказал Дрисколл.

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Он также выразил обеспокоенность тем, что армия США отстает в борьбе с такими угрозами.

"Дроны — это всего лишь один пример более масштабного сдвига, и, честно говоря, армия не поспевает за ним", - добавил он.

Как пишет Politico, атаки Украины показали, как легко и дешево беспилотные системы могут парализовать сложные военно-воздушные силы и стали "тревожным звонком" для американских авиабаз.

"Это должно заставить вас гораздо больше осознать, насколько мы уязвимы как нация… Украинцы победили российский флот, не имея ни одного корабля, а теперь они уничтожили свои военно-воздушные силы, фактически не имея собственных военно-воздушных сил", - подчеркнул в комментарии изданию сенатор Джон Бузман.

Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин назвал украинские атаки "моментом пробуждения":

"Казавшиеся неприступными места, возможно, таковыми не являются. Нам нужно уделять этому больше внимания".

Законодатели и военные чиновники говорят, что американские самолеты особенно уязвимы, поскольку они находятся на открытом пространстве без защитного прикрытия.

"Нет сомнений, что у нас есть множество самолетов… на самом деле хранящихся в помещениях, которые предназначены для защиты от непогоды и не устойчивы к взрывчатым веществам, таким как те, которые использовали украинцы… Это должно стать тревожным сигналом для общественности. Я не уверен, что это станет большим сюрпризом для наших военных стратегов", — сказал председатель Сената по вооруженным силам Роджер Уикер

Тревога особенно высока в Тихом океане, где базы США находятся в пределах досягаемости растущего ракетного арсенала Китая.

"Большое количество американских бомбардировщиков открыто стоит на взлетно-посадочной полосе, как те, что мы видели в тех видео", — сказал бывший офицер ВМС. "Необходимы более надежные меры, чем те, которые, по-видимому, предпринимаются в настоящее время".

Операция "Паутина"

В начале июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ. Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

При этом в СБУ рассказали, что россияне пытаются преуменьшить масштабы потерь стратегической авиации и размещают вместо поврежденных самолетов другие, которые не повреждены.

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