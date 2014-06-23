Les Echos: Европейские лидеры поддержали мирный план Петра Порошенко

В статье Анны Бауэр под названием «Европейские лидеры поддержали мирный план Петра Порошенко» во французской газете Les Echos сообщается о том, что министры иностранных дел Европейского союза встретились вчера в Люксембурге, чтобы подготовиться к подписанию Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, которое должно состояться 27 июня во время саммита глав государств ЕС. Политическая часть этого договора, которую в ноябре прошлого года отказался подписать бывший президент Виктор Янукович, что вызвало восстание на Майдане, в результате которого он был свергнут, а затем к аннексии Крыма Россией, все же была подписана 21 марта. Теперь речь идет об экономической части договора, которая предусматривает соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной. Теперь, несмотря на давление со стороны Москвы, Украина не будет делать шаг назад. 27 июня Европейский союз торжественно подпишет три соглашения об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией. Чтобы объяснить значимость этих договоров, представители Европейской комиссии в последнее время увеличили количество встреч, чтобы дать понять российским властям, что Россия никак не пострадает от этих соглашений, а, наоборот, от того, что Украина будет процветать в экономическом плане, выиграют все.

К сожалению, отношения с Москвой никогда не были настолько плохими как сейчас, и стоит признать, что «деэскалация» конфликта, которую требуют европейские лидеры, пока не происходит, из-за чего министрам по-прежнему приходится обсуждать вопрос о более жестких санкциях, чем те, которые были введены изначально против 61 человека. Сегодня министры примут технические меры для запрета ввоза в Европейский Союз товаров из Крыма, незаконно аннексированного Россией. Они уже пригласили нового украинского министра иностранных дел Павла Климкина для участия в работе.

Шаг навстречу пророссийским сепаратистам

После того как Президент Украины Петр Порошенко, избранный 25 мая, представил свой мирный план, увеличилось число противоречивых заявлений, сделанных Кремлем, тогда как Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу продвижения российских войск к украинским границам. Вчера Президент Украины представил украинцам свой мирный план по урегулированию ситуации на востоке, согласившись, чтобы в переговорах принимали участие некоторые пророссийские ополченцы, которые не совершали «убийств и пыток». Этот жест был ответом на возражения Кремля, который накануне раскритиковал мирный план, заявив, что «нереально» остановить восстание на востоке страны, не пригласив сепаратистов за стол переговоров.

Мирный план предусматривает создание 10-километровой буферной зоны на российско-украинской границе и создание коридора для российских наемников, что позволит им вернуться обратно в Россию, как только они сложат оружие. Петр Порошенко заявил также о прекращении огня на неделю, чтобы дать возможность ополченцам сложить оружие, но бои между украинской армией и повстанцами не стихали в эти выходные. Вчера президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель еще раз звонили президенту России Владимиру Путину с просьбой способствовать переговорам и призвать все стороны прекратить военные действия. Они получили от Путина позитивный, но нечеткий ответ. Он выступил на российском телевиденье, заявив, что «в целом поддерживает решение г-на Порошенко реализовать план мирного урегулирования» кризиса, пригрозив, что это решение должно сопровождаться «реальным прекращением огня». «Самое главное, в конечном счете, урегулировать политическую ситуацию», – добавил он, призвав президента Украины начать «основательный» диалог с повстанцами и требуя гарантировать защиту прав русскоязычного населения в восставших восточных регионах.