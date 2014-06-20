Мирный план Порошенко будет обнародован сегодня - АП
План президента Украины Петра Порошенко относительно мирного урегулирования ситуации на востоке Украины будет обнародован в течение сегодняшнего дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.
"Я думаю, что время пошло на часы", - сказал он.
По словам Чалого, президенты Украины и РФ обсуждают те меры, которые способствуют мирному решению вопроса.
"Это непростой диалог, но, на мой взгляд, он сегодня нужен, и пока есть желание сторон находить решения в условиях мирного плана президента Украины, это нужно делать", - сказал Чалый.
Читайте такжеКлимкин и Лавров обсудили план Порошенко и контроль границыПо его словам, этот план производился, в частности в постоянном диалоге с европейскими партнерами Украины, и относительно плана проинформированы все страны Евросоюза, а также США и Россия.
Чалый выразил надежду, что все элементы мирного плана будут реализовываться в соответствии с тем временным графиком, который знают все ключевые партнеры Украины и те, кто может повлиять на ситуацию для ее мирного решения.