Мирный план Порошенко будет обнародован сегодня - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

"Я думаю, что время пошло на часы", - сказал он.

По словам Чалого, президенты Украины и РФ обсуждают те меры, которые способствуют мирному решению вопроса.

"Это непростой диалог, но, на мой взгляд, он сегодня нужен, и пока есть желание сторон находить решения в условиях мирного плана президента Украины, это нужно делать", - сказал Чалый.

Читайте такжеКлимкин и Лавров обсудили план Порошенко и контроль границыПо его словам, этот план производился, в частности в постоянном диалоге с европейскими партнерами Украины, и относительно плана проинформированы все страны Евросоюза, а также США и Россия.

Чалый выразил надежду, что все элементы мирного плана будут реализовываться в соответствии с тем временным графиком, который знают все ключевые партнеры Украины и те, кто может повлиять на ситуацию для ее мирного решения.