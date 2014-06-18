Минобороны: батальон “Айдар” самостоятельно решил штурмовать позиции боевиков в Луганске и попал в засаду

Об этом говорится в комментарии и.о. министра обороны Михаила Коваля, переданном агентству УНИАН.

Вчера, 17 июня 2014 года, руководством батальона территориальной обороны “Айдар”, личный состав которого привлечен к выполнению задач в рамках антитеррористической операции, самовольно, без согласования и координации своих действий с руководством АТО, было принято решение относительно самостоятельного штурма террористических группировок, которые дислоцируются в городе Луганск, говорится в сообщении.Читайте такжеПарубий подтвердил гибель 4 бойцов "Айдара" в боях под Луганском

Во время марша бойцы батальона попали в засаду, которую устроили боевики. Террористы вели шквальных огонь из автоматического оружия и гранатометов.

Приняв неравный бой, бойцы батальона “Айдар” вызвали подкрепление штаба АТО.

Руководством штаба было принято незамедлительное решение относительно предоставления помощи батальону. К месту столкновения с боевиками было отправлено две боевые оперативные группы, отмечают в Минобороны.

В результате ожесточенной схватки есть потери среди украинских военнослужащих - есть убитые и раненые.

Террористы также понесли многочисленные потери, количество которых уточняется.

Министерство обороны Украины официально заявляет, что указанный случай произошел из-за не санкционированного решения, принятого командованием батальона “Айдар”, на проведение активных боевых действий.Читайте такжеБатальон «Азов» требует смелых приказов

Учитывая факты самовольного принятия решений, нескоординированности своих действий с руководством АТО, оборонное ведомство выступило с предложением относительно оперативного подчинения батальонов территориальной обороны, которые привлекаются к выполнению задач в рамках антитеррористической операции, руководству АТО.