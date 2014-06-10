Из-за оккупации Крыма крымским татарам могут не позволить перейти на латиницу

Как отмечает в интервью информагентству QHA доктор филологических наук, профессор Адиле Эмирова, необходимость принятия новой графики заключается в том, что латиница наиболее адекватно передает звуковой состав крымскотатарского языка и позволяет исключить использование диграфов (къ, нъ, гъ, дж).

Эмирова напомнила, что еще 4 года назад рабочая группа КИПУ под ее руководством разработала новые правила орфографии и пунктуации на латинице.

"В этом состоянии все осталось неопределенным. Если Украина не запрещала, но и ничего не делала для того, чтобы перейти на латиницу, то в российском законе написано – только кириллица. Следовательно, нам, по-видимому, не разрешат использовать латиницу", - отмечает Адиле Эмирова.

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Профессор считает, что необходимо добиваться разрешения использования латинской графики в крымскотатарском языке. По ее мнению, этот вопрос снова нужно поставить в повестку дня Государственного совета Крыма.

В крайнем случае, считает Эмирова, необходимо будет писать специальное обоснование, отправлять его в Министерство образования РФ и просить, чтобы крымскотатарскому языку было разрешено использовать латинскую графику в виде исключения.

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По словам руководителя Управления Меджлиса по вопросам образования на крымскотатарском языке и внедрения крымскотарского языка во все сферы государственной и общественной жизни Крыма Эмине Авамилевой, в Крыму на данный момент разрабатывается проект закона об образовании в республике.

Авамилева планирует встретиться с членами рабочей группы, которые готовят данный законопроект об образовании в РК. Кроме того, управление Меджлиса планирует проведение в третьей декаде июня круглого стола по вопросам образования на крымскотатарском языке, где также будет подниматься вопрос латиницы.

Авамилева планирует обсудить проблемные вопросы национального образования и с новоназначенным оккупационными властями заместителем министра образования, науки и молодежи Крыма Айдером Аблятиповым.

"После того, как его назначили, я с ним общалась на предмет тесного взаимодействия, он выразил свою готовность, желание работать, и в случае возникновения проблемных вопросов в образовании либо в сфере языка Айдер бей готов их рассмотреть", - заверила руководитель управления Меджлиса.

Справка. Более 20 лет крымскотатарский язык переживает реформу перехода с кириллической графики на латиницу. Еще в 1992 году в крымскотатарском сообществе была принята латинская графика, а в 1997 году ее ратифицировал Верховный совет Крыма. Однако до сих пор полноценного перехода письменного языка на новую графику не произошло. Положение усугубляет еще и то, что эта реформа может сойти на нет – в Российской Федерации алфавиты всех государственных языков должны строиться на графической основе кириллицы (Закон «О языках народов российской Федерации», статья 3 «Правовое положение языков», пункт 6). Иная графика может устанавливаться только федеральными законами.