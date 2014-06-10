В Украине рождается новая Европа

Я убежден, что именно в Украине родится «новая Европа» и новый стандарт современного общества. Но для этого нужны быстрые, решительные реформы. Помимо восстановления мира на всей территории страны, именно этот вопрос является главным на повестке дня.

За последние полгода украинский народ прошел огромные испытания. И ценой невероятных усилий Украине все же удалось отстоять свой цивилизационный выбор, чтобы быть демократичной, современной, европейской страной. Теперь очень важно не упустить предоставленный шанс.

Поэтому команда реформаторов из Грузии сейчас работает в Украине. Мы практики реформ, а не теоретики. Наша цель – поделиться своим опытом преобразований, внедрить новые наработки и идеи, чтобы Украина состоялась, как государство нового качества.

Важно осознавать, что Украине нужны новые символы. Модернизация украинского государства должно ассоциироваться с простыми и эффективными реформами: избавлением от бюрократии и коррупции, внедрением инноваций, которые создадут ее новый имидж. Имидж страны, которая смотрит только в будущее и движется вперед.

Реформы нужно внедрять без промедления. Как бы это ни звучало, но есть четкое понимание того, что хуже уже быть не может. Ценность нынешнего исторического момента в том, что нет ни малейшего рационального повода для того, чтобы консервировать ситуацию в нынешнем виде. Если сегодня не начать кардинальные изменения самой системы функционирования государственного организма, послезавтра уже будет поздно. В свое время Грузия тоже находилась в «нулевой» точке отсчета – и выбрала путь реформ.

Популярная книга о реформах команды Михаила Саакашвили под названием «Почему у Грузии получилось» обращает внимание на то, что формула успеха строилась на трех ключевых моментах: дебюрократизация, либерализация, приватизация. Реформы, начавшиеся в нашей стране после Революции роз в 2004 году, без ложной скромности, стали международным брендом нашей страны.

Да, можно по праву гордиться стремительным взлетом Грузии в различных международных рейтингах (к примеру, с 137 места в 2004 году на 8 в 2013-м по легкости ведения бизнеса), но главным все же остается тот факт, что грузинский народ увидел и ощутил огромные изменения. Изменилось общество, изменился менталитет, а, следовательно, изменилось и лицо страны.

Я прекрасно помню, какой еще 10 лет назад была Грузия. Чаще всего она ассоциировалась с коррупцией, криминалом и технологической отсталостью. К примеру, еще в 2005 году, для того, чтобы объединить офисы регистрационных служб нам пришлось тянуть между грузинскими городами первый оптоволоконный кабель в стране!

Теперь Грузия стала другой. Одним из ключевых факторов успеха, безусловно, стала политическая воля руководства страны. Реформы не просто провозгласили, их реально запустили, что дало эффект в самые быстрые сроки.

Для молодых и инициативных были открыты все двери: если знаешь, как сделать лучше – предлагай и делай. Наша команда была и остается молодыми мечтателями. Идеалистами, у которых при этом есть свое современное и конкретное видение, как наладить основные процессы, как их запустить и сделать максимально удобными и для государства, и для каждого гражданина.

В результате появились новаторские не только для Грузии, но и для всего мира проекты: сеть Домов юстиции, электронные тендеры и т. д.

К примеру, идея реформы в сфере административных услуг заключалась в том, что мы создали пространство под одной крышей, где вы можете получить любой сервис со стороны государства. К примеру, приходишь и регистрируешь компанию за 15 минут и начинаешь бизнес. Нет очередей, нет бюрократии, не надо приносить уйму документов из разных структур. Большинство услуг в регистрационной службе можно получить за 15 минут или максимум за час.

Скорость предоставления услуги стала приоритетом. В Грузии, чтобы получить паспорт, не надо приносить ни одного документа, просто на месте снимаешь фото, и тебе сразу выдают паспорт. В дальнейшем мы активно привлекли к этому проекту сервисы частных структур – банков, страховых компаний, агентств недвижимости и т. д., добившись максимальной интеграции разных баз данных и систем, что предельно упростило взаимоотношения между государством и гражданином.

На данный момент, такой системы, как грузинский Дом юстиции, нет нигде в мире. А на 100 процентов прозрачная электронная система тендеров работает еще только в двух-трех странах.

Теперь наши специалисты востребованы во многих странах мира, нас приглашают консультировать и внедрять реформы в Албанию, Турцию, Беларусь, Монголию. Более того, даже в английской Палате лордов обсуждался вопрос внедрения грузинской системы админуслуг в стране. И для нашей команды возможность помочь другим странам своими идеями и опытом является наивысшей наградой и признанием.

Мир движется вперед. Если реформы в Грузии можно было назвать реформами 2.0, то сейчас в Украине нужно проводить реформы уже третьего поколения.

За время нахождения здесь пришлось общаться с людьми самых разных направлений деятельности. Могу с уверенностью сказать, что в Украине для качественных и быстрых преобразований есть все необходимое: огромный интеллектуальный, экономический и финансовый потенциал, один из самых быстрорастущих интернет-рынков Европы, большой выбор хороших IT-специалистов, и широкая поддержка со стороны Запада. Но главное есть политическая воля и желание нового руководства страны. И новый президент, и правительство решительно настроены на реформирование государства.

Объединив наши практические знания с украинскими возможностями, мы сможем провести реформы нового поколения. Более того, я считаю, что сейчас в Украине уже можно сделать гораздо больше, чем мы сделали в Грузии.

Наша группа состоит из 15 экспертов и мы работаем по двум направлениям – реформа системы административных услуг и электронные тендеры.

Реформа админуслуг будет проводиться в тесном взаимодействии с Министерством юстиции. Благодаря позиции министра Петренко мы очень быстро движемся вперед.

Уже сейчас мы готовим пакет поправок в законодательство для украинского парламента, чтобы значительно упростить бюрократические процессы в государственном секторе. Самое главное, чтобы каждый гражданин Украины мог получать услуги без коррупции, бюрократии и очередей. Вместе мы можем и вправду провести новое поколение реформ, в котором граждане будут не только потребителями сервисов, они и сами будут участвовать в процессе.

В рамках реформы административных услуг мы движемся по нескльким основным направлениям. Во-первых, создаем платформу, на которой все службы будут «общаться», так называемый фронт-офис. Второе направление: создаем концепцию того, как должна работать сама система в рамках новой бизнес-логики. И третье – как это будет выглядеть для гражданина, чтобы он четко понимал, насколько изменилась сама система админуслуг.

Первый модельный офис мы планируем запустить уже до конца года. В дальнейшем – открытие 3-4 представительств сети в разных городах Украины. Думаю, наш украинский проект будет лучше, современнее и функциональнее грузинских Домов юстиции.

Второе направление – внедрение системы электронных тендеров. По нашим подсчетам, из-за того, что нет системы электронных тендеров, Украина ежедневно теряет 11 миллионов долларов. Если мы еще шесть месяцев будем обсуждать их введение в действие, то Украина потеряет сотни миллионов, а то и миллиарды долларов. Поэтому проект электронных тендеров также является одним из приоритетных.

Безусловно, для реформ в этих сферах нужно вносить изменения в законодательство, а также создавать новую архитектуру системы. Но самое главное – надо уже начинать.

Разумеется, всегда найдутся люди, которые боятся стремительных изменений. Но когда говоришь о практике: как все изменилось, как стало лучше, какие процессы пошли, обычно аргументов «против» уже не остается. Реформы – это ресурс энергии для общества. И для украинского общества такой ресурс сейчас жизненно необходим.

Гиоргий Вашадзе

депутат грузинского парламента, замминистра юстиции Грузии (2010–2012)