Помощник Госсекретаря США совершила рабочую поездку в Одесскую область

Как передает корреспондент УНИАН, Нуланд в Одессе встретилась с руководителями Одесской и Днепропетровской областей Игорем Палицей Игорем Коломойским. На официальную встречу, которая проходила в здании Одесской областной государственной администрации, прессу не допустили. Кроме губернаторов двух областей в переговорах также принимал участие мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Как сообщили в областной администрации, стороны обсудили текущую ситуацию как в Украине, так и в регионе в частности.

Руководитель Одесской области отметил, что ситуация в регионе спокойная и контролируемая, сепаратистские настроения практически отсутствуют. Он подчеркнул важность улучшения социально-экономического положения населения для поддержания стабильности.

«В Одесской области живут толерантные и спокойные люди. Но это не значит, что мы можем позволить развитие сепаратистских настроений. Люди хотят жить в единой Украине и нигде больше. Это однозначно», - сказал Палица.

Отвечая на вопросы Нуланд касательно возможности преодоления коррупции и содействия в этом центральной власти, губернатор выразил уверенность в том, что имеется возможность для преодоления коррупции на местном уровне и тогда Одесский регион станет еще более привлекательным для иностранных инвесторов.

«У нас уже были встречи с министрами иностранных дел Германии, Норвегии и Литвы, и мы подчеркнули, что Одесса открыта для инвестиций. Сотрудничество с иностранными инвесторами будет проходить исключительно в правовых рамках. Относительно национального уровня, то все должно измениться с приходом к власти нового Президента Украины», - заявил Палица.

В свою очередь председатель Днепропетровской областной государственной администрации отметил, что борьба с коррупцией должна начинаться с руководства государства.

«Необходимо изменить систему, создать условия для нормальной работы, дать достойную заработную плату, социально поддерживать и защищать наиболее уязвимых наших сограждан. Все это и другие прозрачные меры и меры нивелируют коррупционную составляющую», - уверен Коломойский.

Помощник Госсекретаря США подтвердила, что руководство ее страны поддерживает положительные изменения в Украине и взятый центральной властью курс на дальнейшую стабилизацию, особенно на востоке страны. Она также сообщила о перспективе осуществления экономической миссии американских инвесторов осенью текущего года.

После официальной встречи Нуланд посетила муниципальный спортивно-оздоровительный лагерь «Виктория». Там она подарила детям – сиротам, которые сейчас там отдыхают, три ящика мячей усиленной фактуры – специально для игры на асфальтированной поверхности.

В ходе неформальных контактов Нуланд рассказала, что Одесса для нее - близкий и родной город. В начале 80-х годов ХХ столетия работала по обмену вожатой в пионерлагере «Молодая Гвардия». А еще ее родственники - бабушка и дедушка - уехали в Америку в начале ХХ века из Бессарабии.