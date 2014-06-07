В Украину прорывается техника из РФ - комбат "Азова"
18:37, 07 июня 2014Политика
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Сегодня в 4 утра к нашей границе подошла колонна из Таганрога в составе 10 БТР, 10 КАМАЗов, топливозаправщик с пушкой на прицепе.
REUTERS
В районе села Новая надежда (РФ) границу пересекли 6 БТР, 6 КАМАЗов и топливозаправщик с пушкой.
Об этом пишет заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар в Фейсбуке.
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"КАМАЗы уехали в сторону Тореза, БТРы стоят в Снежном. Вероятно сегодня ночью будет прорыв оставшейся частью колонны", - пишет Гончар.
Он предполагает, что в Снежном террористы готовятся к осаде.
"Когда уже наконец наши погранзаставы получат усиление??? Не закрыв границу мы будем проводить АТО еще годы!!!" - подчеркивает комбат.
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