В Украину прорывается техника из РФ - комбат "Азова"

В районе села Новая надежда (РФ) границу пересекли 6 БТР, 6 КАМАЗов и топливозаправщик с пушкой.

Об этом пишет заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар в Фейсбуке.

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"КАМАЗы уехали в сторону Тореза, БТРы стоят в Снежном. Вероятно сегодня ночью будет прорыв оставшейся частью колонны", - пишет Гончар.

Он предполагает, что в Снежном террористы готовятся к осаде.

"Когда уже наконец наши погранзаставы получат усиление??? Не закрыв границу мы будем проводить АТО еще годы!!!" - подчеркивает комбат.