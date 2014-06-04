Пограничники при отражении атаки уничтожили 3 боевиков и автомобиль с боеприпасами

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия из СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, по данным ведомства, было принято решение передислоцировать ряд пограничных отделов, которые находятся на границе с Россией, ближе к линии границы для усиления контроля.

«В связи с крайне резким обострением ситуации вокруг Луганского пограничного отряда и ряда пограничных отделов Луганского и Донецкого отрядов, что сделало невозможным выполнение пограничниками своих обязанностей, в ночь с 3 на 4 июня и в первой половине 4 июня была проведена специальная операция по перемещению персонала, оружия и имущества некоторых подразделений на рубежи, определенные непосредственно возле линии государственной границы», - говорится в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, такая передислокация сил и средств пограничной службы позволяет усилить контроль за линией госграницы Украины, в том числе на угрожающих направлениях.

При этом в Госпогранслужбе сообщили, что во время передислокации один из отделов подвергся вооруженному нападению террористов, которые открыли огонь на поражение. В ходе перестрелки были уничтожены три террориста, 1 АГС (автоматический гранатомет станковый) и автомобиль с боеприпасами.

После боя колонна продолжила движение к новому месту дислокации, говорится в сообщении

По поводу публикаций в отдельных СМИ относительно захвата подразделений, пленения пограничников, Госпогранслужба заявила, что «все отделы пограничной службы, в том числе и передислоцированные, выполняют задачи в полном объеме».