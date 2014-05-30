В Госпогранслужбе украинско-российскую границу уже называют "линией фронта"

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов заявляет, что за последние две недели увеличилось количество попыток террористов прорвать украинско-российскую границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

По словам Астахова, несмотря на наличие признаков того, что российские войска продолжают постепенно отходить от украинской границы, в последние две недели на украинско-российской границе увеличилось количество попыток прорваться через границу.

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“Фактически, мы ее считаем сейчас линией фронта, на которой почти ежедневно происходят вооруженные столкновения”, - сказал он.

Как отметил Астахов, ситуация очень напряженная, при этом Россия “или делает вид, что ничего не происходит на общей границе, или откровенно затягивает время для того, чтобы якобы разбираться в ситуации”. Астахов добавил, что решительных действий со своей стороны РФ не предпринимает.

Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки на украинской границе после проверки было оформлено более 31 тыс. граждан и более 8 тыс. транспортных средств.

“За сутки во въезде в Украину отказано 149 гражданам Российской Федерации, относительно которых у пограничников возникли подозрения, что они могут совершать неправомерные действия в Украине”, - сообщил Астахов.

Также он сказал, что продолжаются инженерные работы по обустройству государственной границы, в частности на восточном участке задействовано более 50 членов инженерной группы и более 90 единиц спецтехники.

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На вопрос относительно того, что якобы трупы боевиков вывозят в РФ, в том числе Чечню, и почему пограничники не препятствуют этому, Астахов ответил: “Украина демонстрирует свою гуманитарную миссию, и тех иностранцев, которые были на нашей территории, мы их просто возвращаем”. “Они не нужны для того, чтобы удобрять землю Украины”, - добавил он.