В Госпогранслужбе украинско-российскую границу уже называют "линией фронта"
Пограничники отмечают, что почти каждый день на границе происходят вооруженные столкновения.
Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов заявляет, что за последние две недели увеличилось количество попыток террористов прорвать украинско-российскую границу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
По словам Астахова, несмотря на наличие признаков того, что российские войска продолжают постепенно отходить от украинской границы, в последние две недели на украинско-российской границе увеличилось количество попыток прорваться через границу.
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“Фактически, мы ее считаем сейчас линией фронта, на которой почти ежедневно происходят вооруженные столкновения”, - сказал он.
Как отметил Астахов, ситуация очень напряженная, при этом Россия “или делает вид, что ничего не происходит на общей границе, или откровенно затягивает время для того, чтобы якобы разбираться в ситуации”. Астахов добавил, что решительных действий со своей стороны РФ не предпринимает.
Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки на украинской границе после проверки было оформлено более 31 тыс. граждан и более 8 тыс. транспортных средств.
“За сутки во въезде в Украину отказано 149 гражданам Российской Федерации, относительно которых у пограничников возникли подозрения, что они могут совершать неправомерные действия в Украине”, - сообщил Астахов.
Также он сказал, что продолжаются инженерные работы по обустройству государственной границы, в частности на восточном участке задействовано более 50 членов инженерной группы и более 90 единиц спецтехники.
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На вопрос относительно того, что якобы трупы боевиков вывозят в РФ, в том числе Чечню, и почему пограничники не препятствуют этому, Астахов ответил: “Украина демонстрирует свою гуманитарную миссию, и тех иностранцев, которые были на нашей территории, мы их просто возвращаем”. “Они не нужны для того, чтобы удобрять землю Украины”, - добавил он.