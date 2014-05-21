Глава Антитеррористического центра обещает вскоре положить конец действиям вооруженных банд

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, активности террористических и бандитских группировок на Востоке Украины возникла насущная необходимость создания принципиально новой концепции противодействия терроризму в социальной, политической, экономической сферах. в вопросах безопасности общественной жизни.

«Мы имеем широкомасштабные угрозы не только в зоне АТО, но и в других регионах страны. Особого внимания требуют вопросы защиты объектов повышенной опасности ядерных объектов, зоны отчуждения, ТЭС, ГЭС, железнодорожного транспорта, шлюзов днепровского каскада, объектов ОПК”, - подчеркнул руководитель АТЦ генерал-лейтенант Василий Крутов.

Он также заверил, что «противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований в ближайшее время будет положен конец. Впрочем, перед государством стоит масштабная задача обезопасить жизнь граждан надежно и профессионально и после успешного завершения антитеррористической операции и возвращение мира в регион, который сегодня страдает от дерзости бандитов».

Читайте такжеВласть готова очистить восток от террористов и обеспечить проведение выборов - ТурчиновПо его мнению, Антитеррористический центр при СБУ должен аккумулировать все возможности субъектов борьбы с терроризмом в государстве, а это - 18 ведомств, правоохранительные структуры, местные органы власти, - для мощного механизма мгновенного реагирования на террористическую угрозу.

«Не медля, следует вооружить сектор как правовыми рычагами, так и современной ресурсной базой. Государство оказалось неготовым, нам понадобилось время и для осознания угрозы, и для мобилизации сил. Больше мы так экспериментировать не имеем права», - сказал Крутов.