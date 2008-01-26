В программе Тимошенко совсем нет конкретики, лишь классика популизма?

Проект программы деятельности правительства «Украинский прорыв: для людей, а не политиков» имеет неконкретный характер и не позволит оценить выполнение программы правительством, констатирует доктор юридических наук, профессор Василий ЛЕМАК в свежем номере газеты «Зеркало недели» за 26 января – 1 февраля.

В свою очередь, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР отмечает, что в документе есть элементы, которые можно назвать «классикой популизма».

По мнению В.ЛЕМАКА, абсолютное большинство положений программы имеют обобщенный и неконкретизированный характер, некоторые - содержат просто непрофессиональные формулировки, в расплывчатом стиле написаны экономические подразделы программы, а изложение целого ряда положений имеет нелогичный характер.

«При таком подходе объективная оценка результативности правительства в принципе невозможна. Главное - из расплывчатых формулировок программы избиратель не может узнать, какой страна станет через год, два, три», - констатировал эксперт.

«Еще в августе, представляя идею «Украинского прорыва», ТИМОШЕНКО говорила, что народ не заслужил медленных преобразований, ему надо все и сразу, - напомнил, в свою очередь, А.ПАСХАВЕР. - Вот это «все и сразу» - это и есть радикальное восприятие мира, и в то же время - классика популизма. Все и сразу можно только разрушить».

При этом А.ПАСХАВЕР не уверен, является ли такая политика осознанным обманом избирателей, или же Юлия ТИМОШЕНКО сама верит в декларируемые идеи. «Возможно, заявляя о возможности всего и сразу, человек обманывается сам. Но он точно обманывает тех, кому адресованы подобные обещания», - подчеркнул он.

По его мнению, на популистские шаги правительство толкает желание получить политические дивиденды. «Популизм - это всегда выражение презрения к населению. Отношение снисходительно-пренебрежительное: ну вот это он понимает, а что-то более сложное до него не дойдет», - отметил он.