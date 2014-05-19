Задержанные в Краматорске "журналисты" были частью террористической группы - СНБО

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.

«Так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко - яркий пример содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто они являются частью террористических групп», - написала Сюмар.

Она также добавила, что их видео, которое в ближайшее время появится в Интернете, - «прямое доказательство».

Читайте такжеПод Краматорском захватили "журналистов из РФ" и переносной зенитно-ракетный комплекс«Содействие терроризму, сговор с террористами, помощь терроризму - это не журналистика», - подчеркнула Сюмар и добавила, что «взаимовыгодное сотрудничество с людьми, которые убивают и берут заложников, - это преступление».

Сюмар отметила также, что выводы относительно Сидякина и Сайченка сейчас готовят соответствующие украинские правоохранительные органы. «В отличие от украинских журналистов, которые остаются в плену заложниками, с ними будут поступать в соответствии с законами. Но вещи надо называть своими именами, это не журналисты, это информсопровождение террористических групп», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны Украины, 18 мая украинские военные во время спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса, и российских журналистов, которые снимали их действия.