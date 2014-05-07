Керри: ни одна цивилизованная страна не признает псевдореферендум о независимости Донбасса

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Керри заявил на совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон после семичасовых переговоров в Вашингтоне.

”Мы очень обеспокоены усилиями пророссийских сепаратистов в Донецке и Луганске провести, откровенно говоря, псевдореферендум о независимости 11 мая. Мы решительно отвергаем это незаконное действие, которое только дальше разделит Украину”, - сказал Керри.

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”Его проведение создаст еще больше проблем для усилий по деэскалации ситуации. Это на самом деле крымский сценарий - снова и снова, и ни одна цивилизованная страна не собирается признавать таких псевдоусилий”, - добавил глава американской дипломатии.