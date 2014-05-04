Яценюк поручил Генпрокуратуре расследовать факты массовой гибели людей в Одессе 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в Одессе в ходе встречи с лидерами общественно-политической и культурно-экономической сфер Одесской области.

По его словам, десятки жертв в Одессе – спровоцированная, хорошо подготовленная акция, и это трагедия также для всей Украины.

«Оценку действиям сотрудников милиции дадут органы прокуратуры. Я обратился с тем, чтобы передать расследование этого дела непосредственно в центральный аппарат - в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Создать оперативно-следственную бригаду всех подразделений», - заявил Яценюк.

Он также подчеркнул, что поручил найти всех зачинщиков, всех организаторов, «которые под российским руководством начали смертельную атаку на Украину, на Одессу, и расследовать деятельность всех должностных лиц местной милиции».

«Если бы правоохранительная система в Одессе работала не только на «7-й км» («7-й км» - известный промышленный рынок - УНИАН), а непосредственно защищала людей, все эти террористические организации должны были быть обезврежены. Меня проинформировал министр внутренних дел о том, что сегодня будут соответствующие кадровые назначения и ротации в системе МВД в Одессе. Я жду официального заявления министра», - заявил премьер.

Перед данным заявлением память погибших почтили минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, к лагерю пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе после столкновений 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в Одессе в ходе встречи с лидерами общественно-политической и культурно-экономической сфер Одесской области.

По его словам, десятки жертв в Одессе – спровоцированная, хорошо подготовленная акция, и это трагедия также для всей Украины.

«Оценку действиям сотрудников милиции дадут органы прокуратуры. Я обратился с тем, чтобы передать расследование этого дела непосредственно в центральный аппарат - в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Создать оперативно-следственную бригаду всех подразделений», - заявил Яценюк.Читайте такжеПричиной пожара в Доме профсоюзов в Одессе могли стать "коктейли Молотова" террористов

Он также подчеркнул, что поручил найти всех зачинщиков, всех организаторов, «которые под российским руководством начали смертельную атаку на Украину, на Одессу, и расследовать деятельность всех должностных лиц местной милиции».

«Если бы правоохранительная система в Одессе работала не только на «7-й км» («7-й км» - известный промышленный рынок - УНИАН), а непосредственно защищала людей, все эти террористические организации должны были быть обезврежены. Меня проинформировал министр внутренних дел о том, что сегодня будут соответствующие кадровые назначения и ротации в системе МВД в Одессе. Я жду официального заявления министра», - заявил премьер.

Перед данным заявлением память погибших почтили минутой молчания.Читайте такжеВ пожаре в одесском Доме профсоюзов погибли 38 человек - милиция

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, к лагерю пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе после столкновений 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.