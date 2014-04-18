В поезде на Запорожье пограничники нашли патроны и гильзы, в автобусе на Одесчине - гранаты

Вчера вечером в железнодорожном пункте пропуска «Мелитополь» пограничники Бердянского отряда совместно с работниками МВД во время проверки одного из вагонов поезда «Симферополь - Москва» обнаружили груз военного назначения.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Во время осмотра поезда «Симферополь - Москва» правоохранители обнаружили в мешках для грязного белья 245 патронов разного калибра, более 90 патронов к охотничьему оружию, 6 упаковок дроби по 750 граммов, 800 граммов пороха, 250 гильз и 200 капсул от охотничьего оружия. Грузовладельцами оказались два проводника – граждане Украины.

По данному факту проинформированы представители СБУ в Запорожской области. Найденное изъяли.

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Кроме того, вчера в Одесской области, в пункте пропуска «Славяносербка», изъяли взрывные устройства. Их нашли пограничники Котовского отряда и сотрудники СБУ в рейсовом автобусе. Всего было изъято 3 корпуса гранат «Ф-1», 2 взрывателя к этим гранатам и 200-граммовая тротиловая шашка. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.