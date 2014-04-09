Милиция Луганска не подтверждает, что сепаратисты заминировали СБУ и удерживают заложников

Луганская милиции не подтверждает информацию о том, что здание управления Службы безопасности Украины в Луганской области заминировано и внутри находятся заложники.

Об этом заявила УНИАН сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, среди пророссийски настроенных активистов, захвативших здание СБУ, нет граждан Российской Федерации.

«Личности захватчиков устанавливаются. Нет информации о том, чтобы там удерживали заложников или здание было заминировано», - сказала Погукай.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание СБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

По данным СБУ, по состоянию на 04.00 среды, из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

По состоянию на утро 9 апреля около 200 пророссийски настроенных активистов продолжают акцию протеста перед зданием управления СБУ, которое продолжают блокировать митингующие.