В Луганске сепаратисты заминировали здание СБУ и удерживают около 60 заложников

Антитеррористическая группа Службы безопасности Украины, которая осуществляет мероприятия по освобождению захваченного членами радикальной организации административного здания Управления СБУ в Луганске, установила, что злоумышленники заминировали помещение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Отмечается, что, угрожая оружием и взрывчаткой, сепаратисты насильственно удерживают около 60 граждан, не дают людям оставить помещения и вернуться домой. То есть прибегают к средствам, которые используют террористы.

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“Такие действия являются крайне опасными, поскольку угрожают жизни людей как в середине помещения, так и тем, кто находится снаружи. Служба безопасности Украины требует от злоумышленников освободить заложников, предоставить им возможность свободно покинуть здание, а также сложить оружие и разминировать административное помещение”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, сепаратистам удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадало 9 человек. В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских и начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.

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По фактам захвата здания областного Управления СБУ в Луганске, а также завладения оружием, которое хранилось в указанном здании, начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение, завладение огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины.