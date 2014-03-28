Украина продолжает контролировать воздушное пространство над Крымом

“По состоянию на сегодня мы контролируем воздушное пространство над Крымом и воздушное пространство над Чёрным морем”, - сказал он, уточнив, что речь идёт о воздушном пространстве выше 1500 метров над уровнем поверхности земли и моря.

Глава службы также пообещал, что Украина выполнит все договорённости и обязательства в сфере воздушных перевозок.

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Крым же, как отметил Антонюк, не может взять на себя функции контроля над воздушным пространством.

“Структура и весь процесс построены так, что нельзя забрать: вот захотели и забрали. Огромная работа до самого верха ведётся по этому поводу, и мы всё правильно сделали и всё вовремя”, - сказал руководитель службы.

После российской аннексии Крыма Госавиаслужба приняла решение о запрете гражданских полётов на полуостров. Глава службы отметил, что это была не рекомендация, а приказ.

"Это - приказ. С нашей точки зрения, рейсов в Крым не должно быть", - заявил Антонюк.

В то же время, по его словам, игнорируя этот запрет, в Симферополь осуществляют регулярные рейсы несколько российских и одна узбекская авиакомпания.

Справка УНИАН. Основными задачами Госавиаслужбы является осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.

Ранее в текущем месяце Крым был насильственно присоединён к России. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.