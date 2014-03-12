Нелегитимный премьер Крыма обещает закрыть небо в день референдума

08:06, 12 марта 2014
Политика
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Воздушное пространство оккупированного Россией Крыма закроют для полетов в день незаконного референдума 16 марта.

Аксенов закрывает небо над Крымом

Об этом заявил самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов в своем Твиттере.

"С целью безопасности, воздушное пространство над Крымом на период проведения референдума будет закрыто", - написал он.

Ранее сообщалось о перебоях в воздушном сообщении Симферополя с Киевом и Стамбулом.

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