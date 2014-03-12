Нелегитимный премьер Крыма обещает закрыть небо в день референдума

Об этом заявил самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов в своем Твиттере.

"С целью безопасности, воздушное пространство над Крымом на период проведения референдума будет закрыто", - написал он.

Ранее сообщалось о перебоях в воздушном сообщении Симферополя с Киевом и Стамбулом.