Нелегитимный премьер Крыма обещает закрыть небо в день референдума
08:06, 12 марта 2014Политика
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Воздушное пространство оккупированного Россией Крыма закроют для полетов в день незаконного референдума 16 марта.
Аксенов закрывает небо над Крымом
Об этом заявил самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов в своем Твиттере.
"С целью безопасности, воздушное пространство над Крымом на период проведения референдума будет закрыто", - написал он.
Ранее сообщалось о перебоях в воздушном сообщении Симферополя с Киевом и Стамбулом.
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