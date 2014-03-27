Украинские дипломаты требуют от правительства активных действий в отношении России

Дипломаты выражают удивление отсутствием четкой позиции украинской власти относительно состояния отношений с Россией и предлагают правительству 25 конкретных шагов в дипломатической, правовой, военно-политической, экономической и информационной сферах в условиях оккупации значительной части украинской территории российскими захватчиками.

Эксперты отмечают, что существует реальная опасность полномасштабного военного вторжения на остальную территорию Украины российских вооруженных сил и отмечают, что украинская власть не имеет права медлить с реализацией предложенных мер.

По мнению экспертов “Майдана иностранных дел”, первоочередными задачами в дипломатической плоскости - разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией и всеми странами, которые признали аннексию Крыма, публичная денонсация всех международно-правовых и политико-правовых документов стратегического характера украинско-российских отношений, интенсивные консультации с правительством США относительно получения Украиной статуса государства привилегированного партнера, переговоры с правительствами США, Великобритании, Франции и Китая с целью создания в Киеве постоянно действующего консультативного органа с государствами-гарантами безопасности в рамках Будапештского меморандума (1994 года) и т.д.

Среди шагов правового характера “Майдан иностранных дел” предлагает внести изменения в законодательство Украины, которые отменяли бы принцип внеблоковости Украины, а также утверждали бы европейскую и евроатлантическую интеграцию и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «Об упрощенном порядке допуска на территорию Украины вооруженных подразделений и военнослужащих государств членов Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО) в 2014 году с целью проведения совместных учений, тренировок, оказание практической помощи в организации охраны объектов стратегической инфраструктуры и выполнения других задач в сфере безопасности и обороны Украины».

Также, в продолжение инициативы благодарности российским гражданам, которые публично осудили агрессию в отношении Крыма spasibo.mfaua.org, “Майдан иностранных дел” предлагает внести изменения в украинское законодательство с целью упрощения процедуры приобретения украинского гражданства для отдельных категорий граждан РФ, в частности тех, кто преследуются российской властью за политические убеждения и гражданскую позицию, выполнение журналистских обязанностей в связи с реагированием на оккупацию украинской территории российскими войсками.

Справка. Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватный, понятный, эффективный, основанный на незыблемости прав человека и рациональном интересе граждан, бизнеса, общества и государства, формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитета избирателей Украины".