Морпехи из Феодосии рассказали, как российские войска захватывали их часть

Часть феодосийского отдельного батальона морской пехоты в Феодосии, которых вывели из территории Крыма, расквартированы в Геническе.

Об этом "Украинской правде" сообщил офицер управления части старший лейтенант Анатолий Мозговой.

"Мы на территории Геническа. Нас расквартировали. У нас все в порядке", - сказал Мозговой.

Еще одна группа морских пехотинцев остается в Феодосии и готовится к отправке на материковую часть Украины.

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Вместе с тем до сих пор не выпустили командира части в Феодосии Дмитрия Делятицкого и заместителя командира по воспитательной работе Ростислава Ломтева.

Вместе с тем заместитель командира батальона Владимир Баранюк перед отправлением рассказал о захвате части и о том, как отпускали военных.

По его словам, первыми отпустили офицеров, а часть морпехов российские оккупанты держали до того момента, пока первая группа не уедет на материковую часть.