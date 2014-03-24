Украинские морпехи в Феодосии отказались покидать часть без своих командиров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время прямого включения сообщил руководитель Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

“Что касается Феодосии, то на данный момент все 80 морских пехотинцев, которые утром были задержаны для дачи объяснений относительно факта штурма воинской части, отпущены. Во время допроса на военнослужащих оказывалось давление, моральное воздействие: украинских военнослужащих обвиняли в каких-то преступлениях, угрожали уголовными делами.

В данный момент неизвестна судьба командира батальона морской пехоты и его заместителя. Не известно, где они находятся, и на связь они не выходят. Их посадили в вертолет, который отбыл в неизвестном направлении. Есть информация, что сегодня по решению СНБО на 15 часов запланирован вывод батальона морской пехоты из Феодосии, но морские пехотинцы заявили буквально следующее: “Мы не покинем территорию Феодосии до тех пор, пока в батальон не вернется командир и его заместитель по личному составу”.

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Как сообщал УНИАН, ранее Селезнев в Facebook написал, что российские оккупанты взяли штурмом батальон украинской морской пехоты в Феодосии.

Начиная с 4.30 утра, в районе расположения батальона морской пехоты в Феодосии были слышные выстрелы, над частью кружил вертолет, а в 5.00, по сообщению источников, начался штурм части.

По данным Селезнева, оккупанты вывезли с территории части от 60 до 80 украинских морских пехотинцев.

Командира морских пехотинцев Дмитрия Делятицкого и заместителя командира по работе с личным составом Ростислава Ломтева российские военнослужащие вывезли на вертолете в неизвестном направлении.