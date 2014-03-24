В Минздраве выступили за закрытие учреждений и сокращение врачей
Во время брифинга в Кабинете Министров Украины министр здравоохранения Олег Мусий жестко раскритиковал принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "О введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения ".
За этот Закон 23 февраля 2014 г. проголосовало 311 нардепов - конституционное большинство.
"Относительно абсолютно популистского закона Ляшко о запрете закрытия заведений здравоохранения и их реорганизации, который понять очень сложно. Взамен я бы предложил таким инициаторам платить собственные средства на ветер, на пустые учреждения здравоохранения, которые нужно содержать в понимании коммунальном, содержать в поане заработной платы врачам. Если такие инициаторы способны оплачивать пустые койки и отсутствие работы у врачей, такие законы имеют право на существование", - заявил Мусий.
Напомним, пояснительная записка к данному Закону Украины четко определяет причины необходимости его принятия: " Указанный проект Закона Украины разработан с целью недопущения ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения и обеспечения конституционного требования статьи 49 Конституции Украины о запрете сокращения существующей сети учреждений здравоохранения".
Законопроект был зарегистрирован под номером 2201 еще 6 февраля 2013г. Народные депутаты от оппозиции тех времен связывали задержку в его принятии исключительно с лобби бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой и коррупционными схемами, которые инициировались и поддерживались руководством ведомства на местном уровне.
Олег Мусий, который неоднократно заявлял о необходимости детально проанализировать ход медреформы до принятия решения по его дальнейшей реализации, резко изменил свою умеренную точку зрения и теперь считает приемлемым закрытия больниц и не желает, чтобы ведомство платило зарплату "лишним" врачам.