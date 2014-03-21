Генштаб ВСУ разрешил морякам в Феодосии высадку на материк - источник

Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

Он отметил, что по данным на 12.00 в Донузлаве не сдаются 5 кораблей ВМС Украины: "Константин Ольшанский", "Кировоград", "Черкассы", "Чернигов", "Винница".

Читайте такжеОбращение украинских моряков к властям: примите решение, мы не знаем что делать, на нас давят

В Севастополе остался 1 корабль под украинским флагом - "Славутич".

В то же время в Феодосии украинские морские пехотинцы с утра готовятся к передислокации на материк. Эти приготовления проводятся по согласованию с Генштабом ВС Украины, отметил Тымчук.

«Наиболее сложная ситуация в 36-й бригаде. Здесь, по некоторым данным, часть личного состава уже перешла на сторону оккупантов или просто оставила место службы. Часть военнослужащих еще держатся», - пишет он.