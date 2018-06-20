Украинцы не сдаются

За пять дней фактической оккупации «неизвестными» вооруженными людьми в экипировке российской армии, информационное пространство в Украине время от времени сотрясают известия, что та или иная часть украинских ВМС сдается «на милость» представителей соседней державы. Так, 2 марта СМИ облетела новость, что, назначенный 1 марта на должность командующего ВМС Украины Денис Березовский, принял присягу на верность «жителям АР Крым и города Севастополя» и отдал приказ украинским военным частям в Крыму не оказывать сопротивления войскам Российской Федерации, а также сложить оружие в случае блокирования частей и военных городков.

Действительно, Березовский на камеры (преимущественно, российских телеканалов), заявил: «Клянусь выполнять приказы верховного главнокомандующего АР Крым и Севастополя... мужественно защищать жизнь и свободу жителей АР Крым и Севастополя».

В Киеве же сообщили, что Березовский был отстранен от должности еще утром 2 марта за приказ своим подчиненным «не оказывать никакого сопротивления и отдавать оружие, амуницию и все остальное россиянам». «Уверяю, ни одно подразделение, находящееся в Крыму, ни одно подразделение ВМС не сдалось русским войскам и не перешло на сторону захватчиков», - сообщил в эфире одного из телеканалов народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк.

Впрочем, по информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, Березовского отдавать подобные приказы вынудили путем шантажа. «Для давления на экс-командующего ВМС Украины Березовского и принуждения его к предательству, россияне использовали его семью в качестве заложников... Сама присяга принималась «под конвоем» вооруженных оккупантов, фактически, под дулом автомата», - сообщил он.

В некоторых военных частях, расположенных в Крыму, УНИАН подтвердили информацию о призывах к капитуляции украинцев со стороны российских военных. «Несколько дней назад нам поступили требования сдать оружие на склады и передать контроль над ними представителям Черноморского флота Российской Федерации, - рассказали УНИАН в 36-й отдельной бригады береговой охраны ВМС ВС Украины, расположенной в пгт Перевальное. – Нам было объявлено, что вооруженные бойцы вокруг нашей части расположены для предоставления помощи по охране и оружия и боеприпасов в ней. Якобы, чтобы оно не попало в руки экстремистов».

Однако украинские военные отказались капитулировать перед «приезжими»: «Мы сами в состоянии обеспечить охрану складов и оборону. У нас достаточно личного состава и опыта для организации сохранности оружия на наших складах».

В свою очередь, в Минобороны Украины подтвердили, что периметр расположения бригады «окружен приблизительно тысячей вооруженных бойцов». И предупредили о возможности штурма воинской части. Те же, кто находится в этой «осаде» сообщают, что штурма не боятся, но ждут помощи от политиков. «Украинские политики должны сделать что-то для разрешения ситуации мирным путем... На сегодняшний день (3 марта, — УНИАН) наша часть оцеплена военнослужащими Российской Федерации. После того, как мы отказались сдать посты и оружие и пропустить их на территорию части, они просто стоят. Сейчас их 500-600 человек», - рассказал УНИАН источник в воинской части.

В осадном положении находятся и другие украинские военные части. Так, в Донузлаве бригада, заблокированная в бухте тремя кораблями Черноморского Флота, отказалась сдаваться «на милость» оккупантов. «Наши «коробочки» отошли немного от причалов, чтобы десант не запрыгнул, зарядили все «стволы», уходить и, тем более, сдаваться, мы не будем», - сообщил замкомбрига, капитан второго ранга Вадим Тахтаулов.

В осаде находятся и украинские части на Фиоленте и в районе «Молочнная балка» в Севастополе, в Бахчисарае и Феодосии. И в каждой из них личный состав отказался выполнять требования российских военных и заявил о намерении не сдавать оружие и обороняться. Батальон морской пехоты в Феодосии, в частности, сообщает, что, несмотря на постоянное давление и угрозы со стороны российских военных и радикально настроенных провокаторов, «военнослужащие Феодосийского зенитно-ракетного полка торжественно подняли на плацу части Государственный флаг Украины и исполнили Государственный гимн». «Мы остаемся верными присяге украинскому народу, весь личный состав полка продолжает служить народу Украины и выполнять поставленные задачи», - заявили офицеры части.

«На общем собрании мы приняли решение защищаться до последнего матроса, забаррикадировались на базе и сейчас ждем штурма», - сказал командир Феодосийского батальона морской пехоты, подполковник Дмитрий Делятицкий.

Как сообщил источник УНИАН в СБУ, власти Украины не исключают, что в ближайшие дни украинские военные части могут подвергнуться нападению: «Наши аналитики не исключают, что может произойти захват военных частей, так как РФ необходимо получить наше оружие, чтобы раздать его местным или привезенным из России «боевикам», в том числе, «казакам», дабы оправдать пребывание и усиление своего контингента на территории Украины. Маркированное оружие украинских военных может быть использовано для провокаций».

Военные просят вывезти их семьи

К сожалению, все украинские военные подвергаются постоянному давлению со стороны российских оккупантов. Так, верным присяге украинцам регулярно напоминают, что владеют информацией о месте проживания их семей и угрожают расправой над их родными. В связи с этим, военные просят, по возможности, вывезти их семьи из Крыма. «Все мы очень переживаем за безопасность наших семей, которые в настоящее время оказались без защиты со стороны государственной власти и ее силовых структур, - говорится в обращении офицеров командования Военно-морских сил ВМС Украины. – Мы подчиняемся своим непосредственным начальникам в соответствии с Уставом Вооруженных Сил Украины, до конца защищая уже самих себя и свои семьи без оружия, чтобы с нашей стороны все убедились о недопущении провокаций. Воинские части, корабли Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины мы никому не сдадим».