В Крыму российские военные захватили два украинских корвета
15:13, 20 марта 2014Политика
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Российские военные захватили два украинских корвета в Стрелецкой бухте в Крыму.
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Захваченными оказались корветы "Луцк" и "Хмельницкий". Моряков, которые на них находились, вывели на сушу. Всего их было около 200.
Об этом сообщил ТСН офицер ВМС Украины.
Также сегодня утром корабль управления "Донбасс", спасательный буксир "Кременец" и противопожарный катер "Борщив" подняли Андреевский флаг России.
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Как сообщалось ранее, украинские моряки в Крыму подстерегают на заблокированных кораблях посреди Донузлава. Корабли ВМС Украины продолжают находиться на расстоянии около 700 метров от берега озера Донузлав, чтобы предотвратить захват их российскими военнослужащими.
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