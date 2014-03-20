В Крыму российские военные захватили два украинских корвета

Захваченными оказались корветы "Луцк" и "Хмельницкий". Моряков, которые на них находились, вывели на сушу. Всего их было около 200.

Об этом сообщил ТСН офицер ВМС Украины.

Также сегодня утром корабль управления "Донбасс", спасательный буксир "Кременец" и противопожарный катер "Борщив" подняли Андреевский флаг России.

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Как сообщалось ранее, украинские моряки в Крыму подстерегают на заблокированных кораблях посреди Донузлава. Корабли ВМС Украины продолжают находиться на расстоянии около 700 метров от берега озера Донузлав, чтобы предотвратить захват их российскими военнослужащими.