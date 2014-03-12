Крым станет республикой в составе России - СМИ

Об этом пишет российское издание "Газета.Ru"со ссылкой на свои источники.

"Крым, скорее всего, будет принят в состав РФ в качестве республики, в которой будут использовать два официальных языка: русский и крымско-татарский ", - пишет издание.

О сроке, в течение которого Москва может официально принять решение о вхождении Крыма в состав России, мнения источников расходятся.

Некоторые утверждают, что таких строков не установлено. В то же время собеседник издания, близкий к администрации президента РФ, сообщил, что поставлена задача решить этот вопрос до конца марта.

Основанием для такого присоединения станет российско-крымский межгосударственный договор.

Собеседники издания также исключают сценарий Абхазии и Южной Осетии, так как в Крыму находится российский Черноморский флот.

Как сообщал УНИАН, Рада Крыма приняла "декларацию о независимости".

За утверждение "декларации" якобы проголосовали 78 депутатов Верховной Рады АРК.

В частности, Рада Крыма ссылается на решение международного суда ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года который признал, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права.