Российские солдаты и радикалы продолжают блокировать аэродром Бельбек и 5 объектов ВСУ в Крыму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По данным министерства, блокируется штаб командования Военно-морских сил Украины (г. Севастополь), военные части: 36-й бригады береговой обороны (пгт Перевальное), 1-го отдельного батальона морской пехоты (г. Феодосия), 501-го отдельного батальона морской пехоты (г. Керчь), Южная военно-морская база ВМС Украины (пгт Новоозерное).

Внешний рейд Севастополя и Озера Донузлав блокирован кораблями Черноморского флота России и плавсредствами, которые были взорваны и затоплены при входе в бухту.

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Воинские части и подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на полуострове, которые ранее были заблокированы российскими войсками, на это время разблокирован, за исключением аэродрома Бельбек (204-я бригада тактической авиации и 251-й радиотехнический батальон). Личный состав частей выполняет мероприятия по восстановлению караульной службы, усиление охраны объектов, подготовки боевых дежурств. На протяжении минувших суток активных действий относительно силового захвата военных частей не зафиксировано.

Продолжается оборудования захватчиками оборонительных позиций в районах городов Перекоп и Армянск. В частности, в районе населенного пункта Суворово, вблизи г. Армянск, развернутая рота морской пехоты 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, которая насчитывает до 150 военнослужащих и 8 БТР-80. Оборудуются укрытие для бронетехники. В районе г. Перекоп развернуто десантно-штурмовой батальон Вооруженных сил России, который насчитывает до 500 российских военнослужащих и 40 бронированных автомобилей типа “ТИГР”.

Военные журналисты крымского регионального медиа-центра Минобороны Украины сообщают, что ночь в заблокированных воинских частях ВСУ прошла относительно спокойно, однако ситуация остается напряженной.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно приняла предложение Путина о введении войск в Украину.

Вооруженные российские военнослужащие с 27 февраля захватывают и блокируют военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.