Яценюк: Подписанты Будапештского меморандума сделают все возможное и невозможное для сохранения Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время своего выступления на митинге в парке имени Тараса Шевченко, 200-летие со дня рождения которого отмечают сегодня.

Как отметил Яценюк, перед Украиной появились самые большие вызовы за всю историю независимости.

«Сможем ли мы их преодолеть? Наш утвердительный ответ должен быть один: «Да!». Мы будем бороться и мы победим! Против Украины, против нашего народа, против наших семей и родных, против нашего европейского будущего соседняя страна начала военную агрессию. Наш ответ РФ только один: единство, уверенность, целенаправленность и вера в то, что мы идем по правильному пути. Это наша земля! За эту землю проливали кровь наши отцы и деды, и мы не уступим ни на один сантиметр с украинской земли! Пусть знает об этом Россия и ее президент!», - подчеркнул глава правительства.

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Он также подчеркнул, что власть приложит все усилия, чтобы нынешний конфликт с РФ был урегулирован дипломатическим путем.

«Мы, как мирное государство, делаем и будем делать все для разрешения этого конфликта исключительно дипломатическим и политическим путем. Мы знаем о том, что страны-участницы Будапештского меморандума, которые в 1994 году дали гарантии территориальной целостности Украинскому независимому государству, которое отдало ядерное оружие и получило соответствующие гарантии, сделают все возможное и невозможное для выполнения этого меморандума и для сохранения Украины как целостного, независимого государства», - добавил он.

Яценюк также заметил, что сегодня в Украине новая власть только потому, что миллионы украинцев вышли и сделали то, что завещал Шевченко.

«Нет теперь рабов немых! Есть достойная украинская нация, которая на весь мир доказала, – «борітеся і поборете, а Бог вам поможе». С нами Бог и Украина! За нами общая победа! Слава Украине! Слава Тарасу Шевченко!», - сказал Яценюк.