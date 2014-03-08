В Крыму захватили республиканский военкомат
11:29, 08 марта 2014Политика
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Сегодня утром на территорию республиканского военного комиссариата на ул. Киевской (Симферополь) зашли порядка 100 вооруженных автоматическим оружием представителей самообороны Крыма
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник крымского медиацентра Министерства обороны Владислав Селезнев, передает сайт «Крым.Комментарии».
«Экипированы брониками, радиостанциями. Возглавляет команду отставной генерал Кузнецов, представляется советником крымского правительства. Расставили автоматчиков на этажах. 3 автобуса, на котором прибыли представители самообороны, заехали на территорию», - пишет он.
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