В Крыму захватили республиканский военкомат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник крымского медиацентра Министерства обороны Владислав Селезнев, передает сайт «Крым.Комментарии».

«Экипированы брониками, радиостанциями. Возглавляет команду отставной генерал Кузнецов, представляется советником крымского правительства. Расставили автоматчиков на этажах. 3 автобуса, на котором прибыли представители самообороны, заехали на территорию», - пишет он.