Путин опроверг слухи о смерти Януковича

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Москве.

Читайте такжеПутин: политического будущего у Януковича нет

«После того, как он (Янукович) оказался на территории РФ, я с ним виделся один раз. Он был жив и здоров и вам того же желает. Он еще простудится на похоронах тех, которые распространяют такие сведения», - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности слухи в соцсетях о смерти Януковича.