Путин опроверг слухи о смерти Януковича

14:00, 04 марта 2014
Политика
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Президент России Владимир Путин заявляет, что экс-президент Виктор Янукович жив, «он простудится на похоронах тех, кто распространяет такие слухи».

Путин опровергает слухи о смерти Януковича / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Москве.

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«После того, как он (Янукович) оказался на территории РФ, я с ним виделся один раз. Он был жив и здоров и вам того же желает. Он еще простудится на похоронах тех, которые распространяют такие сведения», - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности слухи в соцсетях о смерти Януковича.

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