Путин: политического будущего у Януковича нет

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в подмосковном Ново-Огарево 4 марта, которую транслировал телеканал «Россия 24», пишет Lenta.ru.

Путин добавил, что на Украине Януковича могли бы убить, если бы тот не покинул страну. «Смерть — это самое простое, чтобы избавиться от легитимного президента», — заметил Путин.

Отказ подписывать соглашение с ЕС об ассоциации он назвал поводом к антиконституционному перевороту. «Это было поводом, чтобы поддержать оппозиционные ему силы в борьбе за власть», — рассказал Путин и добавил, что в результате Украину ввергли в хаос.

При этом Владимир Путин пояснил, что Янукович не отказался подписывать соглашение об ассоциации, а пришел к выводу, что этот документ не соответствует национальным интересам Украины. Подписание соглашения, по словам Путина, привело бы к повышению цен на энергоносители для населения, разрыву экономических связей с Россией и неконкурентоспособности украинской продукции.