Турчинов поручил срочно подготовить новый закон о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время встречи с представителями Инициативной группы "Первое декабря".

По его словам, такой законопроект должен быть разработан срочно, "учитывая те спекуляции, которые происходят сегодня вокруг этого вопроса".

Он поручил профильному комитету создать общую с языковедами, филологами и специалистами по социальным вопросам Рабочую группу для подготовки соответствующего закона.

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"Новый Закону "О языке", который необходимо разработать срочно, в отличие от предыдущего, будет полностью сбалансированным", - сказал Турчинов.

"В нем будут учтены интересы Востока и Запада Украины, всех этнических групп и национальных меньшинств", - подытожил руководитель парламента.