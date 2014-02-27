Турчинов поручил срочно подготовить новый закон о языках
Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов поручил создать Рабочую группу для "срочной подготовки нового Закона "О языке".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время встречи с представителями Инициативной группы "Первое декабря".
По его словам, такой законопроект должен быть разработан срочно, "учитывая те спекуляции, которые происходят сегодня вокруг этого вопроса".
Он поручил профильному комитету создать общую с языковедами, филологами и специалистами по социальным вопросам Рабочую группу для подготовки соответствующего закона.
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"Новый Закону "О языке", который необходимо разработать срочно, в отличие от предыдущего, будет полностью сбалансированным", - сказал Турчинов.
"В нем будут учтены интересы Востока и Запада Украины, всех этнических групп и национальных меньшинств", - подытожил руководитель парламента.