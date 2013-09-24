Чечетов: Миссия Украины — соединить Восток и Запад

Об этом сказал в эфире телеканала ТВі "регионал" Михаил Чечетов, говоря о европейском направлении Украины.

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"Договор об Ассоциации — это договор об намерении... Но мы сегодня не открываем и не входим, взамен отдавая часть суверенитета. Придет время — народ будет решать через 10-15 лет на референдуме", - подчеркнул он, пишет Gazeta.ua.

Народный депутат уверен, что миссия Украины — соединить Восток и Запад.

"Мы идем по пути глобализации. Мир идет по пути глобализации. Реверса не будет. Мы не вернемся к племенам и каменному веку. И в этом контексте можно видеть, что через 10-15 лет будет образовано одно огромное экономическое свободное пространство от Тихого океана до Атлантики, куда потенциально могут ввойти и ЕС, и Таможенный союз. И Украина в этом будет состоять. Историческая миссия Украины — соединить воедино Восток и Запад... В этом выигрыш для всех", - добавил Чечетов.

Напомним, 28 ноября в Вильнюсе может быть подписано Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС.