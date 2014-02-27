В ПР планируют голосовать за премьер-министра и программу правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Сейчас фракция обсуждала вопрос формирования правительства. Было принято решение подавляющим большинством присутствующих поддержать премьер-министра и программу правительства”, - сказал он.

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В отношении министров, отметил Мирошниченко, фракция будет определяться после того, как “будут предложены кандидатуры согласно процедуре”.

“Что касается меня лично, то я агитировал фракцию не голосовать за правительство, поскольку мы в оппозиции и надо быть последовательными”, - сказал он.