В ПР планируют голосовать за премьер-министра и программу правительства
10:18, 27 февраля 2014Политика
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Народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко заявляет, что фракция Партии регионов поддержит голосование за премьер-министра и программу нового Кабминет министров.
Мирошниченко агитировал фракцию не голосовать за правительство / lenta-ua.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
“Сейчас фракция обсуждала вопрос формирования правительства. Было принято решение подавляющим большинством присутствующих поддержать премьер-министра и программу правительства”, - сказал он.
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В отношении министров, отметил Мирошниченко, фракция будет определяться после того, как “будут предложены кандидатуры согласно процедуре”.
“Что касается меня лично, то я агитировал фракцию не голосовать за правительство, поскольку мы в оппозиции и надо быть последовательными”, - сказал он.
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