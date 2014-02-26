Прокуратура подтвердила наличие в тячевском офисе Партии регионов печатей участковых избиркомов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по указанию прокурора Тячевского района, районным отделом УМВД в Закарпатской области внесены соответствующие сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 357 УК Украины - по факту выявления в офисе Партии регионов в Тячеве печатей участковых избирательных комиссий.

Эти печати остались в офисе еще с президентских выборов 2010 года, сообщает пресс-служба.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет прокуратура Тячевского района.

***Часть 1 ст. 357 УК Украины - похищение, присвоение, требование официальных документов, штампов или печатей либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления лица своим служебным положением, а так же их умышленное уничтожение, повреждение или сокрытие, а также осуществление таких же действий относительно частных документов, находящихся на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности, совершенное из корыстных побуждений или в других личных интересах, - наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет.