Волынский «Беркут» просил прощения на коленях

Как передает корреспондент УНИАН, публичный допрос и извинения работников «Беркута» устроили в 16:00 на Театральной площади Луцка.

Бойцы спецподразделения должны были предстать перед публикой еще 22 февраля, однако встречу перенесли. 23 февраля по очереди каждый работник «Беркута» выходил на сцену и отвечал на вопросы.

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В частности, о том, были ли они задействованы для подавления протестов в Киеве, применяли силу и оружие против людей, сколько получили денег и готовы ли просить прощения.

Часть бойцов во время беспорядков в Киеве не была. Кто-то утверждал, что был только водителем. Ни один не признался, что стрелял и бил людей. Некоторые из бойцов были в столице почти в течение двух месяцев, начиная с 24 ноября 2013 и получил, по их словам, поощрение в размере 10 тысяч гривен.

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Кроме того, «беркутовцы» утверждали, что им не выдавали оружие, а лишь спецсредства - дубинки, газовые баллончики и щиты. А в последние дни - «бросили как котят», чтобы они добирались самостоятельно из Киева.