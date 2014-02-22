ВР отправила Пшонку в отставку
13:40, 22 февраля 2014Политика
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247 депутатов "выразили" недоверие Генеральному прокурору Пшонке.
ВР проголосовала за отставку Генпрокурора
Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору Виктору Пшонке.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Не голосовала почти в полном составе фракция КПУ (только двое коммунистов проголосовали «за»).
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Председатель ВР Александр Турчинов сообщил, что уже несколько дней Пшонки нет на рабочем месте.
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