ВР отправила Пшонку в отставку

13:40, 22 февраля 2014
Политика
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247 депутатов "выразили" недоверие Генеральному прокурору Пшонке.

ВР проголосовала за отставку Генпрокурора

Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору Виктору Пшонке.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Не голосовала почти в полном составе фракция КПУ (только двое коммунистов проголосовали «за»).

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Председатель ВР Александр Турчинов сообщил, что уже несколько дней Пшонки нет на рабочем месте. 

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