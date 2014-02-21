Во Львове почти сотня «титушек» сконцентрировались в районе Российского Консульства

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель штаба общественной организации «Западные Львы» Виталий Гончарук, члены которой сегодня осуществляют патрулирование города с целью недопущения провокаций, мародерства и проявлений криминала.

«Информацию о группе агрессивной молодежи сообщили соответствующим подразделениям. В эти минуты они группируются, из разговоров между ними понятно, что это могут быть «титушкы», к тому же не из местных. Члены нашей организации отслеживают ситуацию, чтобы не допустить провокаций и погромов в районе Консульства», - отметил Гончарук.