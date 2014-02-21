Во Львове почти сотня «титушек» сконцентрировались в районе Российского Консульства
01:33, 21 февраля 2014Политика
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Во Львове около сотни молодых людей с масками на лицах сконцентрировались на улице Франко в районе Генерального Консульства РФ во Львове.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель штаба общественной организации «Западные Львы» Виталий Гончарук, члены которой сегодня осуществляют патрулирование города с целью недопущения провокаций, мародерства и проявлений криминала.
«Информацию о группе агрессивной молодежи сообщили соответствующим подразделениям. В эти минуты они группируются, из разговоров между ними понятно, что это могут быть «титушкы», к тому же не из местных. Члены нашей организации отслеживают ситуацию, чтобы не допустить провокаций и погромов в районе Консульства», - отметил Гончарук.
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