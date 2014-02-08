Украинец, планировавший захватить самолет «Харьков – Стамбул», требовал освободить активистов Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Максим Ленко.

"Сегодня следственным отделом СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту угрозы совершения террористического акта", - сказал он.

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Ленко отметил, что мужчина осуществил попытку ворваться в кабину пилотов и требовал развернуть самолет в Сочи, где, “как он сказал, находятся Путин с Януковичем, у которых руки в крови, и выдвигал требования освободить всех заложников в Украине".

“В случае невыполнения требований пассажир угрожал взорвать самолет, заявив, что при нем имеется взрывное устройство. Членам экипажа удалось успокоить этого пассажира только путем обманного маневра самолета... После того, как пассажир немного успокоился, силами членов экипажа его удалось связать, а самолет посадить в аэропорту Стамбула. После посадки самолет обыскали, взрывчатку или какое-либо оружие на борту не нашли. Гражданин Украины был задержан турецкими правоохранительными органами”, - добавил Ленко.

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Он также отметил, что в данное время консул Генконсульства Украины в Стамбуле ожидает встречи с задержанным.

“Следствие начато. В данное время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого происшествия”, - сказал Ленко.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля нетрезвый пассажир, летевший рейсом «Харьков-Стамбул» и вылетевший из Харькова в 16:25, угрожал подрывом воздушного судна в случае, если экипаж не изменит курс и не осуществит посадку в Сочи.

Установлено, что это был 44-летний харьковчанин.